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Тело мужчины извлекли из реки Узолы в Городецком округе

В настоящее время правоохранительные органы и профильные службы выясняют все обстоятельства трагедии.

Водолазы Приволжского регионального поисково‑спасательного отряда МЧС России 27 июля подняли из воды тело мужчины 45 лет. Инцидент случился на реке Узоле в районе населённого пункта Бирляково (Городецкий муниципальный округ).

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 26 июля в 20:00 — очевидцы сообщили, что мужчина утонул. В тот же вечер к поискам подключились спасатели аварийно‑спасательного отряда города Городца, однако обнаружить тело в тёмное время суток не удалось.

Для продолжения работ 27 июля привлекли водолазную группу Приволжского регионального поисково‑спасательного отряда — специалистам удалось найти и извлечь тело из воды.

В настоящее время правоохранительные органы и профильные службы выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее семь взрослых и один ребенок утонули в Нижегородской области за неделю.

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