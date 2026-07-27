Тело мужчины извлекли из реки Узолы в Городецком округе

Водолазы Приволжского регионального поисково‑спасательного отряда МЧС России 27 июля подняли из воды тело мужчины 45 лет. Инцидент случился на реке Узоле в районе населённого пункта Бирляково (Городецкий муниципальный округ).
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 26 июля в 20:00 — очевидцы сообщили, что мужчина утонул. В тот же вечер к поискам подключились спасатели аварийно‑спасательного отряда города Городца, однако обнаружить тело в тёмное время суток не удалось.
Для продолжения работ 27 июля привлекли водолазную группу Приволжского регионального поисково‑спасательного отряда — специалистам удалось найти и извлечь тело из воды.
В настоящее время правоохранительные органы и профильные службы выясняют все обстоятельства трагедии.
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