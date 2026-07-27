В Волжском муж поджег жену-пьянчужку

В Волжском задержан 50-летний мужчина мужчина по подозрению в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, трагедия в волжской семье произошла вечером 21 июля. Вернувшийся с работы мужчина обнаружил 55-летнюю супругу, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за того, что женщина постоянно злоупотребляла спиртными напитками, муж в очередной раз повздорил с супругой. А потом облил ее спиртом из бутылки, стоявшей на столе, и поджег ее зажигалкой.
Когда женщина вспыхнула, мужчина накинул на нее одеяло, опасаясь, что огонь перекинется в комнату. Крики матери услышал сын, находившийся во дворе дома. Он вызвал скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с обширными ожогами лица, головы и туловища. И лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи ей удалось выжить.
Свою вину задержанный признал. Он признался, что хотел убить жену, так как устал от ее пьянства. «Накипело на душе», — заявил подозреваемый на допросе. Он заключен под стражу.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области.