Стали известны подробности спасения 23-летней туристки, оказавшейся на грани гибели в таежной глуши Кузбасса

«Территория была густо заросла хвойными деревьями и кустарником. Чтобы подобраться к лагерю максимально близко, нам пришлось расчищать место для посадки. При заходе мы сделали проход на низкой высоте и скорости, самостоятельно оценив рельеф методом визуального подбора», — поделился командир судна Иван Крайнов.