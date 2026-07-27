Стали известны подробности спасения 23-летней туристки, оказавшейся на грани гибели в таежной глуши Кузбасса. Об этом сообщается на портале «Сибдепо».
Так, девушка потеряла сознание на глазах у отца в районе Поднебесных Зубьев. Пока спасательный вертолет находился на подлете, врачи консультировали мужчину по телефону и давали пошаговые инструкции по оказанию помощи дочери.
Сейчас раскрыты новые сведения о действиях экипажа Национальной службы санитарной авиации Ростеха, которые были вынуждены посадить воздушное судно прямо посреди непроходимой чащи для эвакуации пострадавшей.
«Территория была густо заросла хвойными деревьями и кустарником. Чтобы подобраться к лагерю максимально близко, нам пришлось расчищать место для посадки. При заходе мы сделали проход на низкой высоте и скорости, самостоятельно оценив рельеф методом визуального подбора», — поделился командир судна Иван Крайнов.
Летчики успешно приземлились на небольшой расчищенный участок земли среди деревьев. Резкое ухудшение самочувствия девушки было вызвано сбоем обмена веществ: из-за него она впала в состояние судорог в 80 километрах от города. Во время получасового перелета бортовые медики смогли стабилизировать ее самочувствие.
На данный момент пациентку уже выписали из больницы Междуреченска. Угрозы для ее жизни больше нет.
Ранее сообщалось, что жителя Городца осудили за нанесение травм водителю автобуса.