В Прикамье задержали группу, администрировавшую сим-бокс

Группу, администрировавшую сим-бокс, задержали в Прикамье, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
В сентябре 2025 года они сняли квартиру, купили около 400 сим-карт, оформленных на подставных лиц, и установили сим-бокс — оборудование, которое позволяло принимать звонки из интернета и передавать их в сотовую сеть как местные вызовы.
С помощью этого устройства неустановленные сообщники совершали дистанционные мошенничества в разных регионах России. Общая сумма ущерба — почти 5 миллионов рублей. Для конспирации пермяки часто меняли сим-карты и снимали новые квартиры.
За участие они получили вознаграждение в криптовалюте, обменяли его на рубли и потратили. Среди преступной группы был один несовершеннолетний. Куратор группы остался неизвестным, он руководил удалённо.
Дело несовершеннолетнего выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде. Теперь перед судом предстанут двое взрослых участников группы. Им вменяют незаконное использование сим-бокса, участие в нелегальной передаче абонентских номеров, вовлечение несовершеннолетнего в преступление и легализацию доходов, полученных преступным путём.