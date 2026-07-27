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В Прикамье задержали группу, администрировавшую сим-бокс

Общая сумма ущерба — почти 5 миллионов рублей.

Группу, администрировавшую сим-бокс, задержали в Прикамье, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

В сентябре 2025 года они сняли квартиру, купили около 400 сим-карт, оформленных на подставных лиц, и установили сим-бокс — оборудование, которое позволяло принимать звонки из интернета и передавать их в сотовую сеть как местные вызовы.

С помощью этого устройства неустановленные сообщники совершали дистанционные мошенничества в разных регионах России. Общая сумма ущерба — почти 5 миллионов рублей. Для конспирации пермяки часто меняли сим-карты и снимали новые квартиры.

За участие они получили вознаграждение в криптовалюте, обменяли его на рубли и потратили. Среди преступной группы был один несовершеннолетний. Куратор группы остался неизвестным, он руководил удалённо.

Дело несовершеннолетнего выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде. Теперь перед судом предстанут двое взрослых участников группы. Им вменяют незаконное использование сим-бокса, участие в нелегальной передаче абонентских номеров, вовлечение несовершеннолетнего в преступление и легализацию доходов, полученных преступным путём.