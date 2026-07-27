Сотрудники ГИБДД оштрафовали мужчину за нестандартный способ транспортировки ребенка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Нарушитель прицепил детскую коляску к электросамокату и использовал его в качестве буксира. Инцидент произошел на одной из улиц Санкт-Петербурга, а видеофиксацию нарушения опубликовал случайный прохожий.
Личность владельца самоката была установлена благодаря оперативным действиям полиции. Сотрудники ДПС изучили метаданные вирусного ролика и запросили записи с камер городской системы видеонаблюдения «Безопасный город», которые зафиксировали маршрут передвижения мужчины.
Нарушитель привлечен к административной ответственности. В ведомстве жестко раскритиковали действия мужчины, назвав подобный «лайфхак» не креативом, а преступной беспечностью.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ГИБДД провела рейд против нарушителей на электросамокатах.