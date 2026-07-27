Трое обвиняемых в расправе над подростком останутся в СИЗО до конца августа

Трое обвиняемых в расправе над подростком останутся под стражей до конца августа. Об этом сообщается на порта «Сибдепо».
Так, в Кузбассе данное происшествие уже окрестили «охотой на человека».
По данным источника, ночью 31 мая мужчины с помощью тепловизора обнаружили движущийся силуэт и приняли его за животное. Они открыли огонь на поражение, хладнокровно расстреляв несовершеннолетнего. От тяжелых ранений ребенок погиб мгновенно, после чего предполагаемые убийцы попытались скрыть улики преступления. Однако их задержали уже на следующие сутки.
Сегодня, 27 июля, состоялось судебное заседание по вопросу продления ареста фигурантов дела. Изначально мужчин заключили под стражу до 31 июля, однако сторона следствия настояла на увеличении срока. В итоге обвиняемые проведут в следственном изоляторе как минимум до 31 августа.
Всех троих будут судить по особо тяжкой статье — убийство из хулиганских побуждений. Данное постановление еще может быть обжаловано, поэтому теоретическая возможность перевода мужчин под домашний арест сохраняется.
Ранее сообщалось, что в Сарове суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии за убийство брата.