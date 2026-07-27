Трое обвиняемых в расправе над подростком останутся в СИЗО до конца августа

По данным источника, ночью 31 мая мужчины с помощью тепловизора обнаружили движущийся силуэт и приняли его за животное. Они открыли огонь на поражение, хладнокровно расстреляв несовершеннолетнего. От тяжелых ранений ребенок погиб мгновенно, после чего предполагаемые убийцы попытались скрыть улики преступления. Однако их задержали уже на следующие сутки.