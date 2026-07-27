Мечтала и творила. Папа рассказал о погибшей дочери, унесённой рекой в Кыне

После двух недель поисков Олесю Косареву нашли погибшей. 28-летняя девушка стала жертвой стихии, обрушившейся на Пермский край. Были ли у неё шансы остаться живой, какой была Олеся, где и когда будут прощание с ней — в материале сайта perm.aif.ru.
«Даже врагу не пожелаешь».
Трагедия в семье Косаревых произошла менее, чем за 5 минут — столько времени потребовалась мощному потоку воды, чтобы снести их дом вместе с Олесей в селе Кын. Следующие 15 дней родные и близкие надеялись, что девушка спаслась — она была спортивной и подготовленной. Но в 40 километрах от дома в реке нашли бездыханное тело Олеси.
«Мне искренне жаль маму. То, что она увидела… Даже врагу не пожелаешь», — написал в социальных сетях отец девушки Виктор Косарев.
Погибшую доставили в Лысьву для опознания. Её мама Анастасия Косарева рассказала, что узнала дочь по одежде, тело сильно пострадало.
«Её тело прошло страшный путь: 40 километров в потоке, пока не застряло в завале из мусора и деревьев», — поделилась Анастасия с подписчиками Олеси.
Специалисты проведут вскрытие, чтобы выяснить умерла девушка от воды или ударившись о камень. Его результаты сообщат родителям.
«По музыке в бабушку, по художеству в дедушку».
Олеся Косарева родилась в творческой семье: её отец — руководитель театра «Антре» в Лысьве; дедушка был «народным художником» и вырезал по дереву, его работы хранятся в музеях Баку и Краснодара, а бабушка была музыкально одарённым человеком.
«По музыке она в бабушку, а по художеству в дедушку. В детстве Олеся занималась теннисом, потом отучилась игре на скрипке, ходила в студию к художнику Чагочкину. Училась в Строгановской академии художеств на керамиста, потом поступила в музыкальную консерваторию. Но быстро поняла, что это не её», — рассказал о дочери Виктор сайту perm.aif.ru.
Мама привила Олесе любовь к природе. Они регулярно вместе ходили в походы. Недавно вернулись с Южного Урала и мечтали отправиться на север.
Все увлечения Олеси отразились в её картинах. Они рисовала природу акварелью. Это довольно сложная техника, но девушке она давалась на удивление легко.
«Она дружила с художниками из Питера и Москвы, ездила туда каждый год не по разу. И все говорили, что они так не могут рисовать. В этом плане Олеся была одарённой», — вспоминает отец девушки.
Прах развеют над Чусовой.
Родные Олеси решили, что не будут хоронить её. Так хотела и сама девушка. Её тело кремируют, а прах развеют над Чусовой, чтобы даже после смерти Олеся оставалась свободной и в движении. 28 июля в Лысьве пройдёт заочное отпевание.
«Похорон не будет как таковых, будет кремация. Мы говорили с ней, и она хотела так», — объяснил Виктор Косарев сайту perm.aif.ru.
В этом году Олеся планировала провести две выставки, получится их реализовать, пока неизвестно. Но родители девушки хотят организовать выставки в Кыне и в Лысьве.
«Я не хочу, чтобы жизнь Олеси закончилась так нелепо и бессмысленно. Не хочу, чтобы её рисунки пылились в шкафу. Я хочу сделать в Кыне, в нашем новом доме у которого я, выставочный зал Олеси», — написала Анастасия Косарева.
Олеся была добрым и открытым человеком. Она всегда приходила на помощь другим, не зацикливалась на себе. Общалась с людьми, строила планы, мечтала и рисовала. Девушка оставила о себе тёплую память в сердцах тех, кто был с ней знаком. Она продолжит жить в этих воспоминаниях, в своих картинах и в природе Урала, которую так любила.