Мечтала и творила. Папа рассказал о погибшей дочери, унесённой рекой в Кыне

«По музыке она в бабушку, а по художеству в дедушку. В детстве Олеся занималась теннисом, потом отучилась игре на скрипке, ходила в студию к художнику Чагочкину. Училась в Строгановской академии художеств на керамиста, потом поступила в музыкальную консерваторию. Но быстро поняла, что это не её», — рассказал о дочери Виктор сайту perm.aif.ru.