Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП с подростком в Красноярском крае

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о смертельном ДТП в селе Нарва, где пьяный подросток без прав сбил двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в селе Нарва Красноярского края 17-летний подросток без прав и в состоянии опьянения на автомобиле сбил двух пешеходов. Люди погибли на месте. Также пострадал пассажир автомобиля.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух лиц, совершённом лицом без прав. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ГСУ Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования.
Ранее мы сообщали, что СК проверяет ДТП с автобусом в Лесосибирске.