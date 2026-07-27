На Эльбрусе нашли тело российского альпиниста

Ранее спасатели обнаружили тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших при восхождении на Эльбрус.
Как ранее писал ТАСС, 26 июля группа альпинистов запросила помощь на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м (хижина Red Fox). Два человека из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. После прибытия спасателей было установлено, что один из них скончался. В прокуратуре Кабардино-Балкарии пояснили, что альпинист поднимался на гору Эльбрус со стороны урочища Джилы-Су. Его обнаружили волонтеры.
Следственное управление по Кабардино-Балкарии организовало проверку.
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