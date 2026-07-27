На Эльбрусе нашли тело российского альпиниста

Как ранее писал ТАСС, 26 июля группа альпинистов запросила помощь на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м (хижина Red Fox). Два человека из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. После прибытия спасателей было установлено, что один из них скончался. В прокуратуре Кабардино-Балкарии пояснили, что альпинист поднимался на гору Эльбрус со стороны урочища Джилы-Су. Его обнаружили волонтеры.