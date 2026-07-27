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На Эльбрусе нашли тело российского альпиниста

В региональном МЧС сообщили, что спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста на Эльбрусе (Кабардино-Балкария).

Источник: РИА "Новости"

В региональном управлении МЧС отметили: «По состоянию на 14:20 мск спасателями МЧС России обнаружены все четыре тела (три иностранца и один гражданин РФ). В настоящее время осуществляется спуск тел».

Ранее спасатели обнаружили тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших при восхождении на Эльбрус.

Как ранее писал ТАСС, 26 июля группа альпинистов запросила помощь на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м (хижина Red Fox). Два человека из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. После прибытия спасателей было установлено, что один из них скончался. В прокуратуре Кабардино-Балкарии пояснили, что альпинист поднимался на гору Эльбрус со стороны урочища Джилы-Су. Его обнаружили волонтеры.

Следственное управление по Кабардино-Балкарии организовало проверку.

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