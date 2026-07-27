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ПВО Саудовской Аравии сбила дроны, запущенные со стороны Ирака

Саудовская Аравия сообщила о перехвате нескольких беспилотников, летевших со стороны Ирака и нацеленных на нефтяные объекты на востоке королевства, передает Al Jazeera.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В официальном заявлении Министерства обороны говорится, что дроны были запущены вооруженными группировками, «ориентированными на Иран» и действующими в Ираке.

Эр-Рияд утверждает, что все аппараты были уничтожены силами ПВО до того, как смогли нанести ущерб.

Ранее политолог Шаповалов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что Иран пользуется поддержкой со стороны шиитской общины Ирака. Именно на иракской территории сосредоточена значительная часть американских военных баз.

Однако влияние не ограничивается только Ираком. Как отметил эксперт, шиитские общины, которые в значительной степени разделяют позицию Тегерана, присутствуют и в ряде других государств Персидского залива.

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