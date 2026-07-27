ПВО Саудовской Аравии сбила дроны, запущенные со стороны Ирака

В официальном заявлении Министерства обороны говорится, что дроны были запущены вооруженными группировками, «ориентированными на Иран» и действующими в Ираке.
Эр-Рияд утверждает, что все аппараты были уничтожены силами ПВО до того, как смогли нанести ущерб.
Однако влияние не ограничивается только Ираком. Как отметил эксперт, шиитские общины, которые в значительной степени разделяют позицию Тегерана, присутствуют и в ряде других государств Персидского залива.
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