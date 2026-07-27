США и Иран приостановили обмен ударами после 13 дней бомбардировок

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), последняя перед паузой серия ударов завершилась в ночь на 24 июля по иранскому времени. Целями назывались иранские командные центры, хранилища БПЛА, средства связи, системы наблюдения и объекты ВМС. В Вашингтоне заявили, что операция была направлена на ограничение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. В Тегеране причастность ко всем нападениям отвергали, настаивая, что проход судов возможен только по согласованному с иранской стороной маршруту.
После этого стороны воздержались от новых атак. 26 июля представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран прекратил ответные операции, соблюдая принцип зеркальности. Источник Reuters среди высокопоставленных иранских чиновников подтвердил позицию «удар за ударом», уточнив, что она передана США через посредников. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что пауза предоставлена для дипломатических контактов.
27 июля два региональных источника сообщили Associated Press о прогрессе посреднических усилий. По их данным, Катар и Пакистан пытались сократить разногласия между Вашингтоном и Тегераном и вернуть стороны к временному соглашению, заключенному в июне. Прямых переговоров между США и Ираном на тот момент не было.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил получение сообщений от США через посредников, опровергнув при этом утверждения о том, что Тегеран сам просил о возобновлении диалога. 24 и 25 июля представители Ирана и Омана обсуждали механизмы безопасного движения судов через Ормузский пролив с учетом интересов двух прибрежных государств. Иранский МИД назвал встречи полезными и сообщил о прогрессе, однако подчеркнул, что пролив продолжает оставаться закрытым.
Спор о правилах прохода через Ормузский пролив оставался главным препятствием для устойчивого прекращения огня. США настаивают на свободном судоходстве вдоль побережья Омана, тогда как Иран требует движения судов в зоне собственного контроля. 27 июля иранские госСМИ сообщили о развороте шести «судов-нарушителей», пытавшихся пройти пролив без разрешения Тегерана.
Американская морская блокада Ирана при этом продолжает действовать. По данным вооруженных сил США, к выходным 12 коммерческих судов были перенаправлены, два остановлены с применением силы и еще на два высадились американские военнослужащие.
По данным аналитиков Kpler, в выходные через Ормузский пролив проходило менее десяти судов в сутки (около 15% от обычного объема). По данным Центра морской информации ВМС США, за последние 72 часа новых атак на суда зафиксировано не было. На этом фоне котировки нефти марки Brent 27 июля снизились более чем на 8%, опустившись ниже $89 за баррель.
Несмотря на паузу в прямых ударах, 27 июля Иордания заявила о перехвате двух БПЛА, а источники в Ираке сообщили об атаке дронов на базу иранских курдских оппозиционных формирований.
Материал подготовлен на основе публикаций СМИ и открытых источников.