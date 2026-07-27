США и Иран приостановили обмен ударами после 13 дней бомбардировок

По данным аналитиков Kpler, в выходные через Ормузский пролив проходило менее десяти судов в сутки (около 15% от обычного объема). По данным Центра морской информации ВМС США, за последние 72 часа новых атак на суда зафиксировано не было. На этом фоне котировки нефти марки Brent 27 июля снизились более чем на 8%, опустившись ниже $89 за баррель.