Белоруска заявила в милицию на парня, который обещал целовать ее ноги

Белоруска пошла в милицию после обещания парня целовать ей ноги. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась 25-летняя минчанка. В интернете она познакомилась с жителем Бреста, который после недолгой переписки признался ей в любви. Несколько месяцев минчанка встречалась с мужчиной, считая, что они — пара. Поклонник охотно раздавал обещания: «До конца жизни я с тобой, ноги буду целовать!». А после откровений поделился проблемами в бизнесе.
Еще спустя время мужчина сказал, что у него умер отец, и попросил деньги в долг. Минчанка всему поверила, собрала все свои деньги, еще одолжила у знакомых и оформила кредит в банке. Собранные 33 тысячи белорусских рублей она отдала «жениху», после чего тот перестал выходить на связь.
Оперативники установили, что деньги у минчанки выманил 26-летний житель Брестской области. Фигурант не стал скрывать, что просто обманул женщину, а все деньги потратил на личные нужны и аренду авто.
Фигуранта будут судить за мошенничество.