Четыре автомобиля столкнулись на богородской трассе в Нижегородской области

В районе деревни Бурцево на богородской трассе произошло массовое ДТП — в аварию попали сразу четыре автомобиля. По свидетельствам очевидцев, в результате столкновения есть пострадавшие, сообщили в NN.RU.
На данный момент обстоятельства и причины дорожной аварии выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи. Из‑за происшествия на трассе образовалась значительная пробка.
Ранее настоятель древней обители погиб в ДТП. 28 июля в монастыре простятся со своим трагически погибшим настоятелем иеромонахом Тихоном (Буцыным).