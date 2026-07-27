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Четыре автомобиля столкнулись на богородской трассе в Нижегородской области

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи.

В районе деревни Бурцево на богородской трассе произошло массовое ДТП — в аварию попали сразу четыре автомобиля. По свидетельствам очевидцев, в результате столкновения есть пострадавшие, сообщили в NN.RU.

На данный момент обстоятельства и причины дорожной аварии выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи. Из‑за происшествия на трассе образовалась значительная пробка.

Ранее настоятель древней обители погиб в ДТП. 28 июля в монастыре простятся со своим трагически погибшим настоятелем иеромонахом Тихоном (Буцыным).