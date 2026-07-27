Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В волгоградской больнице скончался пострадавший от влетевшего в машину лома

Мужчина, за жизнь которого боролись врачи после ДТП с влетевшим.

Мужчина, за жизнь которого боролись врачи после ДТП с влетевшим в машину ломом, скончался в реанимации волгоградской больницы № 25. Как сообщили в облздраве, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Напомним, страшная авария произошла 23 июля на Третьей Продольной магистрали напротив опоры ЛЭП № 211. В Toyota Camry угодил металлический лом, который лежал на дороге. Наехавшее колесо КАМАЗа подбросило его, после чего он влетел в лобовое стекло иномарки и ранил человека. К сожалению, травмы оказались смертельными.