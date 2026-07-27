В волгоградской больнице скончался пострадавший от влетевшего в машину лома

Мужчина, за жизнь которого боролись врачи после ДТП с влетевшим в машину ломом, скончался в реанимации волгоградской больницы № 25. Как сообщили в облздраве, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Напомним, страшная авария произошла 23 июля на Третьей Продольной магистрали напротив опоры ЛЭП № 211. В Toyota Camry угодил металлический лом, который лежал на дороге. Наехавшее колесо КАМАЗа подбросило его, после чего он влетел в лобовое стекло иномарки и ранил человека. К сожалению, травмы оказались смертельными.