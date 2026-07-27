Суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров на Кубани

Присяжные вынесли единогласный обвинительный вердикт. Итоговые приговоры оказались суровыми: Демьян Кеворкьян получил пожизненное заключение, Анатолий Двойников — 25 лет, Арам Татосян — 23 года лишения свободы, всем назначены штрафы и дополнительные меры наказания.
Перед оглашением приговора подсудимые произнесли последние слова. Демьян Кеворкьян продолжал настаивать на своей невиновности. Арам Татосян, признав вину, просил суд проявить снисхождение с учетом личных обстоятельств. Анатолий Двойников публично извинился перед родными погибших, подтвердил явку с повинной и рассказал о давлении со стороны организатора преступления.
Теперь решение суда вступило в стадию исполнения.
Трагедия, потрясшая весь регион, случилась в апреле 2023 года. Для 37‑летнего Кирилла Чубко и 19‑летней Татьяны Мостыко обычная поездка домой обернулась кошмаром: из‑за банальной поломки — спущенного колеса — они были вынуждены остановиться на трассе М‑4. Преступники, заметив одинокий автомобиль, хладнокровно реализовали план ограбления и убийства.