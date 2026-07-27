Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров на Кубани

Резонансное дело об убийстве аниматоров в Краснодарском крае подошло к логическому завершению: суд огласил приговоры, рассказали в объединенной пресс‑службе судов края.

Присяжные вынесли единогласный обвинительный вердикт. Итоговые приговоры оказались суровыми: Демьян Кеворкьян получил пожизненное заключение, Анатолий Двойников — 25 лет, Арам Татосян — 23 года лишения свободы, всем назначены штрафы и дополнительные меры наказания.

Перед оглашением приговора подсудимые произнесли последние слова. Демьян Кеворкьян продолжал настаивать на своей невиновности. Арам Татосян, признав вину, просил суд проявить снисхождение с учетом личных обстоятельств. Анатолий Двойников публично извинился перед родными погибших, подтвердил явку с повинной и рассказал о давлении со стороны организатора преступления.

Теперь решение суда вступило в стадию исполнения.

Трагедия, потрясшая весь регион, случилась в апреле 2023 года. Для 37‑летнего Кирилла Чубко и 19‑летней Татьяны Мостыко обычная поездка домой обернулась кошмаром: из‑за банальной поломки — спущенного колеса — они были вынуждены остановиться на трассе М‑4. Преступники, заметив одинокий автомобиль, хладнокровно реализовали план ограбления и убийства.