Суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров на Кубани

Перед оглашением приговора подсудимые произнесли последние слова. Демьян Кеворкьян продолжал настаивать на своей невиновности. Арам Татосян, признав вину, просил суд проявить снисхождение с учетом личных обстоятельств. Анатолий Двойников публично извинился перед родными погибших, подтвердил явку с повинной и рассказал о давлении со стороны организатора преступления.