Двух свердловчан осудили за смертельное ДТП со снегоуборочной машиной

Водителя спецтехники признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначили два года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Также водителя лишили прав на год.