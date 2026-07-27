СКР расследует гибель ребенка во дворе дома на Коломенской улице

По данным следствия, днем 22 июля ребенок пытался пройти во двор, пролезая между раздвижными воротами и стеной. В этот момент автомобиль начал выезжать со двора, водитель открыл ворота с помощью электронного пульта, и мальчика зажало.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался от полученных травм.
Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.