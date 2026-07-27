В Беларуси бывший замглавврача получил пять лет колонии

Правоохранители установили, что эксзамглаврача по хозяйственной работе с января 2024 по февраль 2026 года получал деньги от директора частной фирмы. Строительная компании платила руководящему работку, чтобы он помогал заключать с ними договора на выполнение ремонтно-строительных работ в больнице, подписывал акты выполненных работ без замечаний, а также сообщал о других объектах, где планируется стройка. За этот период взяточник получил более 20 тысяч белорусских рублей.