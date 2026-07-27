Мужчина утонул во время катания на лодке в Полоцком районе

Трагедия произошла накануне днем, когда двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, решили прокатиться на моторной лодке по озеру. На обратном пути к ним подсели двое попутчиков, которые тоже были нетрезвыми.
«Во время движения на высокой скорости плавсредство сильно раскачало, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде», — рассказали в СК.
Один из мужчин, 47-летний житель Полоцка, не умел плавать и стал тонуть. Остальные трое вытащили его из воды уже без признаков жизни.
На месте происшествия работали следователи и специалисты ГКСЭ, назначена экспертиза. В СК уточнили, что моторная лодка не была зарегистрирована, не было на борту и обязательных спасательных жилетов.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливает Полоцкий межрайонный отдел СК.