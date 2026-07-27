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Мужчина утонул во время купания в Шкиперском протоке у Васильевского острова

Сотрудники МЧС извлекли тело из воды и передали полиции.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина утонул во время купания в Шкиперском протоке у Васильевского острова недалеко от западного кроншпица. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Водолазы обнаружили тело на глубине трех метров, в семи метрах от берега.

— Сотрудники МЧС извлекли тело из воды и передали полиции, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы избежать несчастных случаев на воде, МЧС призывает всех граждан соблюдать основные правила безопасности. Не рекомендуется купаться в необорудованных и запрещённых для купания местах. Также важно избегать купания в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание уделите безопасности детей. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.

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