Трое раненых при атаке ВСУ на Воронеж больше месяца находятся в больницах

Напомним, что при ракетной атаке ВСУ шесть человек погибли и ещё 62 получили ранения. Госпитализация потребовалась 21 горожанину. Двое пострадавших около трёх недель находились в реанимации. 18 пациентов уже выписали из больниц. Подробнее об атаке — в нашем материале.