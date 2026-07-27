Трое раненых при атаке ВСУ на Воронеж больше месяца находятся в больницах

Трое пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня продолжают лечение в профильных отделениях региональных медучреждений. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 27 июля.
Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что при ракетной атаке ВСУ шесть человек погибли и ещё 62 получили ранения. Госпитализация потребовалась 21 горожанину. Двое пострадавших около трёх недель находились в реанимации. 18 пациентов уже выписали из больниц. Подробнее об атаке — в нашем материале.
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