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Трое раненых при атаке ВСУ на Воронеж больше месяца находятся в больницах

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Источник: АиФ Воронеж

Трое пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня продолжают лечение в профильных отделениях региональных медучреждений. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 27 июля.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что при ракетной атаке ВСУ шесть человек погибли и ещё 62 получили ранения. Госпитализация потребовалась 21 горожанину. Двое пострадавших около трёх недель находились в реанимации. 18 пациентов уже выписали из больниц. Подробнее об атаке — в нашем материале.

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