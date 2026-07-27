Ранее судимый безработный воронежец ограбил подростка

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, у которого уже есть судимости и нет официальной работы. Мужчина сразу признался в содеянном. Он рассказал, что хотел продать украденные вещи ради денег, но не успел этого сделать.