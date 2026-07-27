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Десять человек пострадали при атаке дрона на многоквартирный дом в Керчи

В результате атаки вражеского беспилотника на многоэтажный жилой дом в Керчи пострадали десять человек. Трое местных жителей, включая ребенка, доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом в Керчи пострадали десять человек, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточняет помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева, удар украинского дрона по жилой многоэтажке был зафиксирован около 14:00. В результате попадания на третьем и четвертом этажах здания возник пожар. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, ситуация находится на личном контроле главы региона.

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