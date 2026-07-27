Десять человек пострадали при атаке дрона на многоквартирный дом в Керчи

В результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом в Керчи пострадали десять человек, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
«В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы», — написал он в своем Telegram-канале.
Как уточняет помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева, удар украинского дрона по жилой многоэтажке был зафиксирован около 14:00. В результате попадания на третьем и четвертом этажах здания возник пожар. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, ситуация находится на личном контроле главы региона.
Ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым объявили о беспилотной опасности на территории региона,