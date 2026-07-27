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Шестнадцатилетнего нижегородца заключили под стражу после инцидента на Большой Покровской

Постановление суда в законную силу не вступило.

Шестнадцатилетнего жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в хулиганстве, заключили под стражу после нападения в центре города, сообщается в официальном канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области в мессенджере МАХ.

Напомним, инцидент произошел в июле текущего года. Группа подростков на улице Большой Покровской, грубо нарушая общественный порядок, применила насилие в отношении двух человек, один из которых оказался несовершеннолетним.

Молодой человек будет находиться под стражей по 22 сентября включительно. Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде судебные приставы нашли должника по алиментам в диване.

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