Шестнадцатилетнего нижегородца заключили под стражу после инцидента на Большой Покровской

Шестнадцатилетнего жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в хулиганстве, заключили под стражу после нападения в центре города, сообщается в официальном канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области в мессенджере МАХ.
Напомним, инцидент произошел в июле текущего года. Группа подростков на улице Большой Покровской, грубо нарушая общественный порядок, применила насилие в отношении двух человек, один из которых оказался несовершеннолетним.
Молодой человек будет находиться под стражей по 22 сентября включительно. Постановление суда в законную силу не вступило.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде судебные приставы нашли должника по алиментам в диване.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше