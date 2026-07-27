Суд изъял у экс-главы Минобразования РТ Фаттахова имущество на сотни миллионов

Советский районный суд Казани частично удовлетворил иск прокурора Татарстана к бывшему министру образования республики и главе Актанышского района Энгелю Фаттахову. Вместе с семьей у него хотели изъять активы на 651 миллион рублей, но суд снизил эту сумму.
В доход государства пойдут доля Фаттахова в агрофирме «Чишма» и активы самой компании. Также в списке участок в казанском коттеджном поселке, Porsche Cayenne, денежный эквивалент ремонта дома в Актаныше (14,6 миллиона рублей) и 15 миллионов рублей от продажи участков в Столбище. Кроме того, взысканы 117,5 миллиона от конвертации валюты из Турции, средства от продажи Mercedes-Benz (3,6 миллиона), земли и квартиры.
Напомним, одновременно Фаттахов проходит по уголовному делу о взятке и превышении полномочий при отчуждении многомиллионных активов агрокомпании в аффилированную им фирму.