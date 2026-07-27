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В Нижнем Тагиле 13-летнюю девочку завалило песком после обрушения карьера

Юная свердловчанка ушла под воду на глазах у друзей.

Источник: Комсомольская правда

Во время отдыха на Лебяжинском карьере погибла 13-летняя школьница. Девочка утонула на глазах у друзей. Затем ее засыпали тонны песка, свалившиеся с карьера. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на очевидцев.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 24 июля. Сначала из-за обвала под воду ушли вещи отдыхающих на карьере. Люди кинулись их спасать. После чего образовался разлом в карьере.

— Затем пошла трещина, и когда девочка подошла поближе, грунт снова обрушился. Очевидцы немедленно принялись откапывать ребенка, одновременно пытаясь дозвониться в МЧС, — сообщает издание.

На месте трагедии создали стихийный мемориал. Тагильчане несут игрушки в память о страшных события.

В пресс-службе регионального Следственного комитета «КП — Екатеринбург» пояснили, что пока воздерживаются от комментариев.

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