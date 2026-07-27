Напавших на девушек у Центрального парка в Воронеже собак не смогли поймать

Агрессивных собак, которые напали на двух девушек на Олимпийском бульваре в Воронеже, пока не удалось отыскать. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным муниципального приюта для животных, третий выезд на место происшествия состоялся в понедельник, 27 июля. Однако животные на прилегающих территориях обнаружены не были. Выезды будут продолжены.
Также сотрудники приюта обратились с просьбой к заявителю по данному адресу оставить свои контакты. Связаться можно по номеру: 207−57−60.
Напомним, что информация о нападении собак на двух девушек появилась в социальных сетях в минувшие выходные. Горожанки хотели выйти из Центрального парка по тропинке и вблизи дома № 6 на Олимпийском бульваре зашли в открытые ворота. В этот момент на девушек набросились псы, которые искусали их за ноги и порвали одежду. Очевидцы вызвали скорую помощь. Одной из пострадавших пришлось накладывать швы.
По словам местных жителей, горожанки пытались проникнуть на закрытую территорию, которая охраняется собаками. Однако пострадавшие утверждают, что никаких табличек, что объект охраняемый и там находятся животные, не было. Девушки думали, что это простая калитка, которая ведёт из парковой зоны к людям.