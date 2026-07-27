Напавших на девушек у Центрального парка в Воронеже собак не смогли поймать

Напомним, что информация о нападении собак на двух девушек появилась в социальных сетях в минувшие выходные. Горожанки хотели выйти из Центрального парка по тропинке и вблизи дома № 6 на Олимпийском бульваре зашли в открытые ворота. В этот момент на девушек набросились псы, которые искусали их за ноги и порвали одежду. Очевидцы вызвали скорую помощь. Одной из пострадавших пришлось накладывать швы.