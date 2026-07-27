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В Пермском крае начались выплаты пострадавшим из-за июльского паводка

Особое внимание — возмещению ущерба за утрату движимого имущества.

Правительство Пермского края сообщило о начале выплат пострадавшим из-за паводка в июле 2026 года.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина начались выплаты жителям Октябрьского округа и села Кын Лысьвенского округа, пострадавшим из-за паводка. Источник выплат — резервный фонд региона. Основная часть выплат материальной помощи на первоочередные нужды в размере 15 тысяч рублей была направлена 27 июля 2026 года. Остальным её отправят в ближайшие дни, сообщили в правительстве региона.

Кроме того, в конце этой — начале следующей недели будет возмещён ущерб за утрату движимого имущества — мебели, бытовой техники, дров. Сумма компенсации будет определена в размере понесённого ущерба, но не более 200 тысяч рублей. Жители Октябрьского округа подали уже 193 заявления на этот вид материальной помощи.

Также в администрации Октябрьского округа принимают заявления на материальную помощь по потере урожая и в связи с повреждением заборов. Размер выплаты — до 25 тысяч рублей.

Напомним, в первой половине июля Пермский край заливали аномальные ливни. На реках начался паводок, под воду ушло несколько посёлков. Потоки воды повредили 4 моста, размыли дороги и железнодорожные пути, люди были вынуждены спасаться в пунктах временного размещения. В селе Кын паводок унёс художницу Олесю Косареву. Позднее её нашли мёртвой в 40 км ниже по течению. Жителям пострадавших населённых пунктов оказывают помощь волонтёры.