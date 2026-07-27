В Пермском крае начались выплаты пострадавшим из-за июльского паводка

Кроме того, в конце этой — начале следующей недели будет возмещён ущерб за утрату движимого имущества — мебели, бытовой техники, дров. Сумма компенсации будет определена в размере понесённого ущерба, но не более 200 тысяч рублей. Жители Октябрьского округа подали уже 193 заявления на этот вид материальной помощи.