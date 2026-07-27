В Камышине подросток вместе с другом угнал иномарку из автосервиса

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 15-летний местный житель. Подросток признался, что вместе со знакомым увидел припаркованный автомобиль, в багажнике которого находились ключи зажигания. Воспользовавшись ими, молодые люди завели машину и катались по городу, после чего оставили ее во дворе дома в 6 микрорайоне.