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В Керчи при атаке ВСУ на дом пострадали 10 человек

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на многоквартирный жилой дом в Керчи пострадали десять человек. Трое из них, включая ребенка, были доставлены в больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Источник: РИА "Новости"

«В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы», — написал он.

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