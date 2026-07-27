В Керчи при атаке ВСУ на дом пострадали 10 человек

«В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы», — написал он.
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