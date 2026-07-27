Прокуратура следит за ситуацией после атаки ВСУ на Керчь

Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки ВСУ на жилой дом в Керчи.
Напомним, в результате атаки вражеского дрона на пятиэтажный дом пострадали 10 человек, среди которых был ребенок. В здании начался пожар.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
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