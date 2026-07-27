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Прокуратура следит за ситуацией после атаки ВСУ на Керчь

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки ВСУ на жилой дом в Керчи.

Напомним, в результате атаки вражеского дрона на пятиэтажный дом пострадали 10 человек, среди которых был ребенок. В здании начался пожар.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Для приема заявлений и оказания правовой помощи работает горячая линия: +7 (978)-986−50−76.

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