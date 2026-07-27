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Скончался подросток, пострадавший в ДТП у села Кощаково

Машина, в которой он ехал, на скорости врезалась в шумозащитный экран.

Источник: Комсомольская правда

Один из четверых подростков, пострадавших в ДТП у села Кощаково Пестречинского района скончался в больнице. Согласно данным Минздрава Татарстана, он получил травмы несовместимые с жизнью. Напомним, что всего в аварии пострадали шесть человек, в том числе и двое взрослых, один из которых находился за рулем автомобиля.

ДТП произошло в воскресенье, 26 июля, на 19-м километре автодороги «Казань — Шемордан». По предварительным данным, водитель автомобиля «Дэу Нексиа» не справился с управлением и на скорости врезался в шумозащитный экран.

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