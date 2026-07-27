Скончался подросток, пострадавший в ДТП у села Кощаково

Один из четверых подростков, пострадавших в ДТП у села Кощаково Пестречинского района скончался в больнице. Согласно данным Минздрава Татарстана, он получил травмы несовместимые с жизнью. Напомним, что всего в аварии пострадали шесть человек, в том числе и двое взрослых, один из которых находился за рулем автомобиля.