Скончался подросток, пострадавший в ДТП у села Кощаково

Один из четверых подростков, пострадавших в ДТП у села Кощаково Пестречинского района скончался в больнице. Согласно данным Минздрава Татарстана, он получил травмы несовместимые с жизнью. Напомним, что всего в аварии пострадали шесть человек, в том числе и двое взрослых, один из которых находился за рулем автомобиля.
ДТП произошло в воскресенье, 26 июля, на 19-м километре автодороги «Казань — Шемордан». По предварительным данным, водитель автомобиля «Дэу Нексиа» не справился с управлением и на скорости врезался в шумозащитный экран.
Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.Читать дальше