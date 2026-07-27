Ростехнадзор нашел нарушения после ЧП на нижегородской канатной дороге

Сейчас стали известны итоги внеплановой проверки Ростехнадзора в отношении перевозчика — компании «Урбантех Сервис». В частности, отмечается, что был выявлен ряд нарушений, а именно — несоблюдение требований Правил безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров. Конкретно ведомство указывает на неверные действия персонала при возникновении неисправностей переправы в неблагоприятных погодных условиях. Помимо этого отмечается, что во время экспертизы оценка эксплуатационных рисков прошла не в полной мере.