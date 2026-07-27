Ростехнадзор нашел нарушения после ЧП на нижегородской канатной дороге

Ростехнадзор выявил нарушения по итогам проверки канатной дороги в Нижнем Новгороде после ЧП, произошедшего 5 июля. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе Волжско-Окского управления ведомства.
Напомним, 5 июля работа переправы была остановлена из-за ураганного ветра, однако на высоте встали кабинки с пассажирами. В «плену» над Волгой застряли 16 человек. Их пришлось спускать на землю на тросах сотрудникам МЧС. После этого эксперты «РГ» выдвинули свои версии случившегося.
Сейчас стали известны итоги внеплановой проверки Ростехнадзора в отношении перевозчика — компании «Урбантех Сервис». В частности, отмечается, что был выявлен ряд нарушений, а именно — несоблюдение требований Правил безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров. Конкретно ведомство указывает на неверные действия персонала при возникновении неисправностей переправы в неблагоприятных погодных условиях. Помимо этого отмечается, что во время экспертизы оценка эксплуатационных рисков прошла не в полной мере.
В результате перевозчику выдали предписание об устранении нарушений с установленными сроками. В отношении эксплуатанта переправы возбуждено административное производство по статье 9.1 КоАП РФ. Для юрлица наказание по ней составляет от 200 до 300 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.
Как сообщили в правительстве региона, на канатной дороге началась реализация комплекса технических мероприятий, необходимых для возобновления ее работы с учетом всех мер безопасности. В самой компании заявили, что уже начали устранять выявленные замечания, проанализировали всю техническую документацию с момента запуска дороги в 2012 году и приступили к восстановлению поврежденных элементов.
В программу работ вошли дополнительная диагностика канатов, опор и систем безопасности, а также внеочередная подготовка персонала. Также обратят внимание на детали, подлежащие плановой замене.
Запустить переправу смогут только после завершения всех работ и независимой экспертизы промышленной безопасности. Внутренние процедуры эксплуатации также пересмотрят для повышения надежности и качества обслуживания.