Дочке было всего три года. Что известно о семье, погибшей при атаке ВСУ

Папа, мама, малышка лет трёх. Украинский дрон влетел в одну из квартир нового ЖК на берегу Дона, почти в самом центре мегаполиса. От квартиры не осталось практически ничего: лишь чёрная зияющая дыра. Жителей — около 60 человек — пришлось эвакуировать — пункт временного размещения развернули в ближайшем детсаду. Наверно, в том самом, куда ходила девочка…