Дочке было всего три года. Что известно о семье, погибшей при атаке ВСУ

Папа, мама, малышка лет трёх. Украинский дрон влетел в одну из квартир нового ЖК на берегу Дона, почти в самом центре мегаполиса. От квартиры не осталось практически ничего: лишь чёрная зияющая дыра. Жителей — около 60 человек — пришлось эвакуировать — пункт временного размещения развернули в ближайшем детсаду. Наверно, в том самом, куда ходила девочка…
Ночь с воскресенья на понедельник стала одной из самых трагических в регионе: атака ВСУ унесла жизни пяти человек. Известно, что это пожилая пара — супруги, проживавшие в частном доме. А также молодая семья. Корреспондент побывал на месте трагедии. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Совсем молодые».
«Ночью всё это началось, около двух. После двух я вообще не спала. Чувствовала, что дом трясётся. Я спустилась в подвал. Собака выть начала», — рассказывает rostov.aif.ru Нонна, проживающая неподалёку, в частном секторе.
На месте ЧП спасатели разбирают завалы, с верхних этажей с грохотом летят куски бетона и кирпичи. Обстановка напряжённая. Люди уставшие, озлобленные, всю ночь не спали. На вопросы корреспондента отвечают неохотно, сквозь зубы. На земле — осколки. Рядом работают сотрудники экстренных служб, устраняя последствия «прилёта». Территория обтянута сигнальной лентой.
Рядом, у соседнего дома, стихийно начинается собрание жильцов. Но долго обсуждать не получается: разговор быстро сходит на нет, и люди разбредаются кто куда.
Семью, которая погибла в результате вероломной атаки украинских дронов, здесь знали шапочно. Да и почти все соседи сейчас в больнице — им тоже немало досталось. Остальных жителей, чьи квартиры пострадали, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР).
Он совсем рядом, развёрнут на базе детского сада. Иду туда. На горизонте появляется коллега с телекамерой — тоже журналист. Вот только беседовать в ним никто не спешит. Вместо этого охранник достаёт палку и бросается на корреспондента. Очевидно, ему не до разговоров.
О погибшей семье удаётся разузнать не так много: папа работал, мама сидела дома с ребёнком. Дочке было всего три года. Как ранее сообщил глава региона Юрий Слюсарь, жертвами минувшей ночи всего стали пять человек. Помимо молодой семьи, это пожилая пара, которая жила в частном доме.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал глава региона.
Несколько человек с травмами остаются в больнице. Среди них — одна из соседок многоквартирного дома. Ночью девушка пошла в туалет, как раз в этот момент произошло ЧП. Хозяйку квартиры завалило, сейчас она, говорят местные, в реанимации.
Повреждены три многоэтажки, 17 частных домов.
Во время подготовки текста стало известно, что в микрорайон, где идёт ликвидация последствий ночной атаки, выехал губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, основной удар пришёлся на одну из высоток: повреждены верхние этажи, задета несущая балка. Вход в здание сейчас запрещён. Сегодня специальная комиссия решит вопрос о допуске людей в квартиры, чтобы они могли забрать документы, покормить животных. До конца дня власти должны получить заключение о том, подлежит ли дом восстановлению.
Всего, по последним данным, в Ростове из-за падения обломков БПЛА повреждены три многоквартирных и 17 частных домов, пострадали 19 автомобилей. В границах пострадавших районов введён локальный режим ЧС. Работают оперативные штабы, идут поквартирные обходы для оценки ущерба. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и произведены выплаты.
Добавим, что кроме областной столицы, атаке подверглись Таганрог, а также четыре района: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский. За ночь наши силы ПВО уничтожили около 50 вражеских беспилотников.