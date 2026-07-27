Подростка, выжившего в ДТП в Зеленодольске, перевели на лечение в Москву

Об этом сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе Минздрава Татарстана. Там уточнили, что ребенок по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Сейчас ему оказывают помощь в Российской детской клинической больнице.
Напомним, что страшная авария произошла ночью 24 июля в Зеленодольске под Казанью. Автомобиль Chevrole, в котором находились семь жителей Марий Эл, врезался в дерево и загорелся. Шестеро человек погибли на месте, из них пятеро были подростки. Один 15-летний мальчик выжил. С ожогами 30 процентов тела его доставили в Зеленодольскую ЦРБ.
Как выяснилось, управлял машиной 30-летний мужчина без прав. Возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.