Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД

Водитель в Ростовской области получил два года колонии за попытку подкупа сотрудника ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Орловского района Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в мае 2026 года 36-летний мужчина ехал за рулем в состоянии опьянения, и его остановили полицейские. Водителя привлекли к административной ответственности.

Пытаясь избежать наказания, он пришел к врио начальника отделения Госавтоинспекции и попытался передать 15 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался и позвонил в дежурную часть. В итоге нарушителя задержали.

В суде мужчину признали виновным (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), ему назначили два года колонии общего режима и штраф в 75 тысяч рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.