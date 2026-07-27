В Ростовской области аферист забрал 7,5 млн рублей у матери погибшего бойца СВО

Оказалось, обманщики позвонили, представились сотрудниками военкомата и сообщили о государственной награде для погибшего сына женщины. Выведав персональные данные, мошенники, уже под видом правоохранителей, обвинили ее в связях с преступниками и потребовали передать им все накопления. Деньги якобы нужно было отдать для декларирования.