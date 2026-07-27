Вместе с тем Life.ru ранее писал, что в украинских войсках нарастает недовольство после смены главкома — рядовые и младшие офицеры отказываются исполнять приказы. Внутренний конфликт усиливается среди военнослужащих различных подразделений, в том числе 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Причиной стала замена Александра Сырского на Михаила Драпатого, чьи методы командования хорошо знакомы военным и вызывают у них резкое отторжение.