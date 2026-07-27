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Бывший госсекретарь МИД Украины украл $1,2 млн у западных доноров

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло коррупционную схему, организованную бывшим госсекретарем МИД страны. По версии следствия, экс-чиновник, занимавший пост в 2020—2024 годах, присвоил около 1,2 млн долларов (более 37 млн гривен по курсу 2022 года), предназначенных для помощи Украине.

Источник: Life.ru

Схема заключалась в перенаправлении средств международных доноров на счета подконтрольной общественной организации. Для легализации денег участники группы использовали фиктивные грантовые соглашения и цепочку транзитных компаний. Помимо бывшего госсекретаря (в СМИ упоминается Александр Баньков), фигурантами дела стали экс-руководитель аппарата, советник бывшего главы МИД и бухгалтер организации. В материалах дела, опубликованных НАБУ, фигурирует переписка участников на русском языке.

Вместе с тем Life.ru ранее писал, что в украинских войсках нарастает недовольство после смены главкома — рядовые и младшие офицеры отказываются исполнять приказы. Внутренний конфликт усиливается среди военнослужащих различных подразделений, в том числе 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Причиной стала замена Александра Сырского на Михаила Драпатого, чьи методы командования хорошо знакомы военным и вызывают у них резкое отторжение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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