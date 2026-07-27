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Стала известна причина чёрного дыма на Нагорном в Перми

Горел частный двор с надворными постройками.

Столб чёрного дыма напугал пермяков вечером 27 июля.

«В Перми крупный пожар на Нагорном», — сообщили очевидцы, выложив в социальные сети видео.

Как рассказали в ГУ МЧС России по пермскому краю, возгорание произошло на улице Леонова. На вызов выехали 4 пожарных автомобиля и 20 сотрудников.

В 19:38 сотрудники МЧС были на месте. Как выяснилось, горел частный дом, баня и надворные постройки.

«Погибших и травмированных нет», — уточнили в ГУ МЧС Прикамья.

В 20:11 открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Причина пожара ещё устанавливается.

Напомним, 20 июля пожарные спасли пять человек в селе Частые, где загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Люди оказались отрезаны от выхода.

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