Стала известна причина чёрного дыма на Нагорном в Перми

Столб чёрного дыма напугал пермяков вечером 27 июля.
«В Перми крупный пожар на Нагорном», — сообщили очевидцы, выложив в социальные сети видео.
Как рассказали в ГУ МЧС России по пермскому краю, возгорание произошло на улице Леонова. На вызов выехали 4 пожарных автомобиля и 20 сотрудников.
В 19:38 сотрудники МЧС были на месте. Как выяснилось, горел частный дом, баня и надворные постройки.
«Погибших и травмированных нет», — уточнили в ГУ МЧС Прикамья.
В 20:11 открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Причина пожара ещё устанавливается.
Напомним, 20 июля пожарные спасли пять человек в селе Частые, где загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Люди оказались отрезаны от выхода.