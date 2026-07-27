Девушка сорвалась с моста, пытаясь сделать селфи в Карелии

В Карелии девушка сорвалась с моста после попытки сделать селфи. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
20 июля, стоя на мосту на Комсомольском проспекте в городе Петрозаводске, девушка решила сфотографироваться. Однако она потеряла равновесие и упала с высоты. В момент падения пострадавшая продолжала удерживать в руке мобильный телефон.
Несмотря на низкий уровень заряда мобильного телефона, девушка сумела связаться с сестрой и сообщить о случившемся. Родственница сообщила об этом молодому человеку пострадавшей, который незамедлительно прибыл к месту происшествия и вызвал экстренные службы.
Медики вместе со спасателями транспортировали пострадавшую на жестких носилках с наложением шейного воротника. О ее состоянии на текущий момент ничего не известно.
Ранее в республике Алтай турист сорвался с 20-метровой высоты. Он получил перелом ноги и другие тяжелые травмы.
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