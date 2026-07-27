Житель Новороссийска осужден на 22 года за сотрудничество с разведкой Украины

Подсудимому, который был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2025 года, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в размере 150 тыс. руб. Следствие выяснило, что молодой человек снимал на фото и видео военные объекты в бухте Новороссийска, материалы он отправлял электронной почтой в адрес ГУР Минобороны Украины.