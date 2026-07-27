В Ростовской области во время шторма пострадали 59 человек

Напомним, в Ростове-на-Дону пострадали 28 человек и один человек погиб. В донской столице шторм нанес ущерб 16 школам и 14 детсадам, повреждения получили 50 машинам. Сейчас без электричества остаются 35 тысяч ростовчан, по области — 72,5 тысячи человек.