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В Ростовской области во время шторма пострадали 59 человек

12 жителей Ростовской области остаются в больницах после удара стихии.

Источник: Комсомольская правда

Во время стихии в Ростовской области пострадали 59 человек, 12 человек остаются в больницах. Об этом сообщили заседании областного оперативного штаба.

Также, по информации властей, еще два человека погибли из-за того, что проводили работы с электрооборудованием, которые им не следовало выполнять.

Напомним, в Ростове-на-Дону пострадали 28 человек и один человек погиб. В донской столице шторм нанес ущерб 16 школам и 14 детсадам, повреждения получили 50 машинам. Сейчас без электричества остаются 35 тысяч ростовчан, по области — 72,5 тысячи человек.

На заседании поставили задачу завершить основные восстановительные работы к завтрашнему дню, то есть к 28 июля. Губернатор потребовал, чтобы людей как можно скорее обеспечили светом и водой.

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