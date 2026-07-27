Пьяная водитель сбила дверью двух своих пассажирок на АЗС под Минском

Необычное ДТП случилось субботним вечером, 25 июля, на заправке в Минском районе, рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Произошло оно около 16.53 на территории АЗС «Беларуснефть», что вблизи 10 км дороги Р-58 «Минск — Калачи — Мядель». Уточняется, что 48-летняя минчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения (1,59%).
Она двигалась на Geely задним ходом и зацепила открытой передней дверью двух женщин-пешеходов, которые были пассажирами этой машины. В результате травмированную 75-летнюю пассажирку госпитализировали.
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