Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная водитель сбила дверью двух своих пассажирок на АЗС под Минском

Водитель сбила дверью своих женщин-пассажирок.

Источник: Комсомольская правда

Необычное ДТП случилось субботним вечером, 25 июля, на заправке в Минском районе, рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Произошло оно около 16.53 на территории АЗС «Беларуснефть», что вблизи 10 км дороги Р-58 «Минск — Калачи — Мядель». Уточняется, что 48-летняя минчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения (1,59%).

Она двигалась на Geely задним ходом и зацепила открытой передней дверью двух женщин-пешеходов, которые были пассажирами этой машины. В результате травмированную 75-летнюю пассажирку госпитализировали.

Ранее мы писали, что ОСВОД спас четырех участников на заплыве «Минского триатлона-2026»: «У женщины гипертонический криз, у одного из мужчин судороги».