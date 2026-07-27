За день системы ПВО сбили над регионами России 182 украинских БПЛА

Информация о возможных последствиях атак не приводится.
Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек.
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