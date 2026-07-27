Погибшие на Эльбрусе боснийские альпинисты взяли с собой в поход кошку

Трагедия на Эльбрусе, в результате которой погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины, также унесла жизнь кошки по кличке Мачика. Об этом стало известно из публикаций экстремалов.
Одними из погибших альпинистов были супруги Альма и Денис Окановичи. В социальных сетях они вели группу «Трио фантастико». Там они и рассказали, что взяли в походу кошку.
— Мы успешно завершили акклиматизационный подъем на 4500 метров. Сегодня вечером в 01:00 мы отправляемся на главный подъем. Скрестите пальцы — впереди самая большая проблема… Мачика движется к самой высокой вершине Европы, — написали Окановичи в социальных сетях 24 июля.
Всего в группе, которая поднималась на гору, было семь альпинистов из Боснии и Герцеговины. На высоте более 5100 метров нескольким участникам восхождения стало плохо. 26 июля спасатели эвакуировали тела двух боснийских альпинистов, погибших при восхождении. Из-за сложных погодных условий, которые делали работу спасательных служб невозможной, поиски тел трех других путешественников были отложены до 27 июля.