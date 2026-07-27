Погибшие на Эльбрусе боснийские альпинисты взяли с собой в поход кошку

Всего в группе, которая поднималась на гору, было семь альпинистов из Боснии и Герцеговины. На высоте более 5100 метров нескольким участникам восхождения стало плохо. 26 июля спасатели эвакуировали тела двух боснийских альпинистов, погибших при восхождении. Из-за сложных погодных условий, которые делали работу спасательных служб невозможной, поиски тел трех других путешественников были отложены до 27 июля.