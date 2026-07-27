Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили за день над Россией 182 беспилотника ВСУ

Средства ПВО России с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 182 беспилотника ВСУ над 11 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Средства ПВО России с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 182 беспилотника ВСУ над 11 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, а также Московским регионом, Крымом и Удмуртией, уточнили в ведомстве.

Сегодня днем при попадании беспилотника в жилой дом в Керчи 10 человек получили ранения. Трех человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше