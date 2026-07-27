В Удмуртии предупредили о дипфейке с главой региона, призывающим скупать бензин

Мошенники предприняли попытку распространения дипфейка главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях. Об этом в понедельник, 27 июля, предупредил председатель регионального госкомитета по ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Он отметил, что в поддельном видеоролике созданное с помощью технологии дипфейк изображение Бречалова говорит о якобы повреждении нефтяной базы после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рекомендует жителям региона запасаться бензином.
— В Центре управления регионом Удмуртии сообщили, что данный ролик сфабрикован при помощи искусственного интеллекта и является подделкой, — говорится в публикации Шуткина в МАКС.
На сессии Всемирного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила о реакции министра иностранных дел Сергея Лаврова на один из первых дипфейков с его изображением. По ее словам, несколько лет назад, когда технологии дипфейков только начали развиваться, Лавров столкнулся с видео, в котором использовался его образ. Нередко такая технология используется в корыстных целях.
Что означает термин «дипфейк» и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».