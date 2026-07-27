Бабушка задушила собственную новорожденную внучку в роддоме

Во время допроса женщина призналась в убийстве. По версии следствия, она объяснила свой поступок опасениями, что дочь не сможет воспитывать двух девочек, поскольку у нее уже был четырехлетний ребенок. Также она рассказала о семейных проблемах, связанных с финансовыми трудностями и алкоголизмом зятя.