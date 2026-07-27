Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крыши более 100 жилых домов повреждены из-за урагана в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях субботнего урагана: в регионе повреждены крыши 110 многоквартирных домов, семь из которых находятся в Ростове-на-Дону. Оценка ущерба продолжается.

Источник: Life.ru

«В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь — в Ростове», — написал Слюсарь в своём канале в «Максе».

Напомним, что стихия, обрушившаяся на область 25 июля, сопровождалась шквалистым ветром, который ломал деревья и обрывал линии электропередачи. В результате инцидента пострадали более 50 человек, также сообщалось об одном погибшем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше