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В Киеве задержали журналиста, который расследовал коррупцию среди силовиков

Полиция задержала в Киеве журналиста издания hromadske Евгения Шульгата. Правоохранители остановили такси, в котором он ехал, после чего надели на мужчину наручники. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Силовики объяснили свои действия якобы выявленным нарушением правил воинского учёта. Однако редакция утверждает, что имеющиеся у неё документы не подтверждают наличие каких-либо проблем.

Сам Шульгат рассказал, что полицейские применили к нему физическую силу. Почему они заранее знали, кто находится в автомобиле, официально не объяснялось. В hromadske считают, что задержание могло быть целенаправленным. Документы водителя такси сотрудников правоохранительных органов при этом не заинтересовали.

Журналист специализируется на расследованиях, в том числе связанных с возможной коррупцией среди украинских силовиков. Ранее он изучал происхождение элитной недвижимости руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

В 2024 году представители военкомата уже пытались вручить Шульгату повестку вскоре после выхода этого материала. Тогда украинские правоохранители начали расследование возможного препятствования журналистской деятельности.

В июне сотрудники ТЦК задержали владельца крупного украинского телеграм-канала «Труха» Максима Лавриненко. Он связывал произошедшее с публикациями об оборонной сфере и неудобными вопросами представителям власти.

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