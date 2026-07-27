В Киеве задержали журналиста, который расследовал коррупцию среди силовиков

Сам Шульгат рассказал, что полицейские применили к нему физическую силу. Почему они заранее знали, кто находится в автомобиле, официально не объяснялось. В hromadske считают, что задержание могло быть целенаправленным. Документы водителя такси сотрудников правоохранительных органов при этом не заинтересовали.